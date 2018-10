Takhle svůdnou dceru Lenky Filipové neznáme: Lenny se proměnila v něžnou vílu

Lenny vypadá na snímcích skvěle. Foto: Marketa Novak

V dlouhé bílé róbě na zámku Nebílovy ale vypadala skvěle a ukázala, že i ona dovede být křehká jako víla. „Lenka za námi přijela z festivalu České hrady, kde hrála. Nebílovy se jí moc líbily a smály jsme se, že si odskočila z hradu na zámek,“ svěřila fotografka Marketa Novak.

„Lenny jsem do projektu vybrala, protože je to energická mladá dívka, která si právě dobývá svět,“ dodala autorka projektu (Ne)objevené tváře památek, který ukazuje na zapomenuté architektonické skvosty u nás. Nutno říct, že role modelky by Lenny, která je doma na pódiu, rozhodně šla stejně dobře jako zpívání. ■