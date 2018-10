Doktoři jí dávali jen dva roky života: Daniela přišla o nohu a dojala porotu Talentu tancem u tyče

Dáda a Bety Video: archiv FTV Prima

„Když mi bylo 16, přišli na to pozdě. Léčba byla dost komplikovaná, ale nezastavilo mě to. Jsem ráda, že žiju a můžu motivovat ostatní. Doktoři mi řekli, že tady budu tak dva roky, takže už přežívám, hrozně si to užívám,“ řekla optimisticky naladěná tanečnice.

V Talentu ji doprovodila kamarádka Bety, která její vystoupení doplnila zpěvem. Vybrala si symbolicky píseň Beautiful, v níž Christina Aguilera zpívá o tom, že každý člověk je svým způsobem krásny. Daniela předvedla se svým hendikepem strhující podívanou. Slávik, Jandová, Mórová a Prachař ji sledovali s úžasem. Martě se dokonce dojetím leskly uslzené oči. Tato tanečnice má nejen talent, ale především obrovskou vůli. ■