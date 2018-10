Kam zmizel herec z nejúspěšnějšího filmu všech dob? Má dvě děti a stejně jako fanoušci čeká na zázrak

Naváže na svůj dřívější úspěch? Profimedia.cz

Před devíti lety byl Sam Worthington (42) nejobdivovanějším hercem celého Hollywoodu. Mohla za to jeho role ve filmu Avatar, který zaznamenal fenomenální úspěch. Pokračování kultovního sci-fi snímku se ale neustále odkládá a jeho kariéra stagnuje.

Avatar ze Sama v roce 2009 udělal hvězdu první velikosti. Film celosvětově utržil 2,8 miliardy amerických dolarů a dosud vévodí žebříčku nejvýdělečnějších snímků. Jeho pozici neohrozili Avengers z Marvelu ani návrat Star Wars.

Sam jako Jake Sully okouzlil milióny diváků. I když se ve filmu objevil především v digitální avataří podobě, hollywoodský trhák proslavil jeho tvář i jméno. Jeden z nejlépe placených herců se z něj ale nestal. Worthington si zahrál například ve filmech Souboj Titánů či Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny.

Upsal se pokračování Avatara, což se nakonec neukázalo jako největší terno. Režisér James Cameron totiž pokračování několikrát odložil. Teď už se ale konečně začalo natáčet a dvojka by měla do kin dorazit v roce 2020. Pak by měla následovat další tři pokračování. Vzhledem k náročnosti projektu a dosavadnímu průběhu jeho vzniku však není vyloučeno, že dojde k dalšímu zpoždění.

Herec během čekání na dalšího Avatara stačil založit rodinu. S manželkou Larou Bingle mají tříletého Rocketa a téměř dvouletého Racera. ■