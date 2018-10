Nejstarší syn Beckhamových sbírá praxi jako fotograf: Na přehlídce s obnaženými modelkami se musel zapotit

Brooklyn Beckham sbíral praxi na přehlídce Pam Hogg. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jako někdejší student fotografie v New Yorku samozřejmě ocení každou příležitost, kde se dá teorie vyzkoušet v praxi. Nabídku na módní přehlídku do první řady tak devatenáctiletý Brooklyn Beckham ani letos neodmítl, ovšem tentokrát se víc než sledování módy věnoval hledání vhodných záběrů. A byl to docela tělocvik.