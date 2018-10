Konečně světlá chvilka u Vondráčkové s Plekancem: Došlo k první dohodě mezi manželi!

Lucie Vondráčková s manželem Tomášem Plekancem Herminapress

Lucie Vondráčková (38) a její stále ještě manžel Tomáš Plekanec (35) se minulý týden setkali tváří v tvář za účasti svých právních zástupců. Snažili se o dohodu. A k té překvapivě došlo. I když určitě ne k takové, která by pro obě strany byla přijatelná v rámci rozvodu.

Ale alespoň jedna světlá chvilka v drsné rozvodové válce proběhla. "Došlo k uzavření tzv. částečné

dohody, zatím v horizontu jednoho měsíce," řekla Super.cz advokátka Tomáše Plekance Mgr. Lenka Radoňová.

Měsíční dohoda se týkala především jejich synů a styku hokejisty s nimi. Než začne hokejová sezóna v Kanadě, má více času a rád by je vídal, co nejvíce to bude možné. Kdy viděl Plekanec děti naposledy? "V souladu s tzv. částečnou dohodu tento víkend," dodala advokátka. ■