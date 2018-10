8 záhadných tetování v českém šoubyznysu: Co znamenají malůvky na tělech slavných?

Hrachovcová, Prachařová, Kohoutová a další české celebrity propadly tetování. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová, Instagram B. Kohoutové

Jitka Boho

Navenek vypadá Jitka Boho (26) jako něžná kráska, ve skutečnosti ale klame tělem. Duší je totiž rockerka, a to dokazuje i její potetované tělo. Malůvek už má na svém těle několik. První byla holubička na spodní straně pravého zápěstí, následoval nápis Music is my Religion a citát Jimmyho Hendrixe na zádech a miniaturní Believe na pravém ukazováčku. Poslední kousek si nechala vytetovat přímo mezi ňadra.

Kateřina Hrachovcová

Tetování doslova propadla i Kateřina Hrachovcová (44), jejíž tělo zdobí vedle romantických květů a velkého motýla na hýždi i velmi extravagantní čáry. Herečka však odmítá, že by její ozdoby byly v její profesi nějakou překážkou. „Je to součást mě, nikdy mě to neobtěžovalo při výběru modelů. A pokud jde o práci, tak ho mám někdy zalíčené, ale to je úplně v pořádku,“ řekla Hrachovcová.

Agáta Prachařová

První tetování si rebelka Agáta Prachařová (33) nechala udělat na krku už ve třinácti letech, přičemž v salonu ukázala zfalšované podpisy rodičů. V období zamilovanosti s hokejistou Jiřím Hudlerem si dokonce nechala vytetovat čínsky jeho jméno, které si pak nechala předělat na černého pantera. Největší šíleností ale asi byli andělíčci s nápisem Věřím v boha na rameni, z kterého pak vytvořila abstraktní cákanec barev.

Berenika Kohoutová

Velmi netradiční obrázky má na svém těle i Berenika Kohoutová (27). Kromě barevného kohoutka na rameni si nechala vytetovat nápis na záda, na bok a kytičky na lýtko. Naposledy na kontroverzní nahé fotce, pořízené v Portugalsku, odkryla zase knoflíček s červenou nitkou na pozadí.

Iva Pazderková

Na zádech Iva Pazderková (38) nosí tetování připomínající egyptský hieroglyf v podobě dvou očí, víc pozornosti ale přitáhne drobný křížek v jejím dekoltu. Ten si herečka nechala vytetovat už v šestnácti letech a rozhodně nešlo o neuvážený krok. "Apeluji na všechny, že pokud chcete tetování, tak by pro vás mělo mít ještě jiný význam než dekorativní," řekla Iva.

Simona Krainová

Prazvláštní překřížené čárky zdobí ruku Simony Krainové (45). Ale i tato drobná malůvka má pro modelku svůj význam. „Zobrazuje moje tři muže, manžela a dva syny, protože se všichni narodili čtvrtého dne v měsíci. Čtyřka je vlastně moje kouzelné číslo,” prozradila kráska.

Václav Noid Bárta

Velké černé tetování na rukách Václava Noida Bárty (37) nelze přehlédnout. Pokud si ale důkladně prohlédneme zpěvákovo předloktí, najdeme na něm jméno jeho dcery Terezky a datum jejího narození.

Dagmar Patrasová

Ocejchovat se dokonce nechala už i Dagmar Patrasová (62), která se inspirovala dcerou Annou Slováčkovou. A právě od ní dostala herečka své první tetování jako dárek k šedesátinám. Nechala si přitom na lopatku vytetovat harfu, protože na ni hrál její tatínek. ■