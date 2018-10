Nejboubelatější herečka se přikutálela na ceremoniál: Nic výraznějšího se na galavečeru neobjevilo

Chrissy Metz Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Do nominací se letos se seriálem This Is Us nedostala, přesto na sebe strhla dostatek pozornosti. Chrissy si pro tuto příležitost pořídila nápadité šaty, v nichž odhalila ramena. Herečka nemá potřebu halit se do černých outfitů, jež by ji opticky ubíraly pár kil. Se svou postavou je spokojená a miluje výrazné barvy i střihy.

Seriálová boubelka se samozřejmě nemůže vyhnout dotazům týkajících se její plnoštíhlé postavy. Chrissy prozradila, že byla oplácaná už jako dítě a nadváha je pro ni celoživotním tématem. Spokojenost našla až ve chvíli, kdy svá kila přestala řešit.

„Moji kamarádi mohli jíst cokoliv, ale já jsem si musela některá jídla odpustit, abych ještě více nepřibrala. Vždycky jsem musela více řešit, co jím,“ prozradila sympatická herečka. ■