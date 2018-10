Sexy modelka je dokonalou kopií Angeliny Jolie! Nádherná Ukrajinka žijící v Praze má jako bonus ještě hodně bujné vnady

Olexandra Mykoliuk je velmi podobná Angelině Jolie. Foto: archiv O. Mykoliuk

Je kopií herečky Angeliny Jolie (43). Ukrajinská modelka Oleksandra Mykoliuk žijící v Praze jako by slavné herečce z oka vypadla. Sama to poslouchá už pěknou řádku let a je si vědoma, že i řadu zakázek dostala díky podobě s jednou z nejvíce sexy hereček světa.