Schyluje se ke svatbě Slováčka a Gelemové? Milenka saxofonisty se pochlubila svatební kyticí

Lucie by se podle tradice měla brzy vdávat. Foto: instagram L.Gelemové

Házení kyticí patří k nejoblíbenějším svatebním tradicím. Za zády nevěsty se vždy objeví skupinka vdavek chtivých žen, které se snaží chytit květinu, kterou jim hodí nevěsta přes své levé rameno. A podle všeho by se do bílého co nevidět mohla obléknout i Lucie Gelemová (35).