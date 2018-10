Už nemusí zoufale čekat na práci z modelingu. Nováčková se raduje z parádního příjmu žádané blogerky

Jitka Nováčková si vydělává na živobytí jako blogerka. Super.cz

„Občas něco nafotím, ale přehlídky už moc nechodím. Živí mě sociální sítě, mám takovou práci snů,” nechala se slyšet Jitka, která se prý jako blogerka obstojně uživí.

Po pracovní stránce se u ní karta obrátila. „Můžu si vybírat, s kým budu spolupracovat, a to mě velmi těší. Jako modelka jsem to měla obráceně. Dřív jsem čekala, než mi někdo napíše, než mě poptá na práci, teď si můžu vybírat já. Emaily mi chodí samy a to je moc hezký,” uvedla s nadšením sympatická blondýnka. „Mám asi stejný příjem, jaký jsem měla v době, když jsem pracovala v Německu. Navíc mi vyhovuje, že můžu být doma v Česku a mám čas i na jiné věci. Je to skvělé,” tetelila se Jitka na narozeninách českého módního řetězce, které se konaly na střeše Národního divadla.

Nejenže blogerka z honorářů od klientů poplatí složenky, ale také prý ušetří. Rozhodně prý nemusí být finančně závislá na svém příteli, finském fotbalistovi Timu Sparvovi. ■