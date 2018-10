Takhle bydlí dcera Dády a Felixe Anička Slováčková: Byt sdílí s kočkami, má tam i lišku a jelena

Anna Slováčková Profimedia.cz

Byt, který jí pořídil otec Felix Slováček, si Anička zařídila a vyzdobila sama podle svých představ. Je plný barev, fotek s přáteli - a také zvířat. Stěny v obýváku netypicky zdobí černá malba lišky a jelena a tento motiv se opakuje i na doplňcích. Doma pak Aničku vítají dvě kočky.

Byt se nachází jen kousek od vinohradské vily, která patří zpěvaččiným rodičům, má to k nim co by kamenem dohodil(a). ■