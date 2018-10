Jsou jako starší brácha se ségrou. Parťák Bena Cristovaa si vzal do parády stříbrnou SuperStar Ruskovou

J. K. Sanchez a Eliška Rusková spolu točili klip na Korfu. Super.cz

„S Eliškou jsme si padli do noty. Rozumíme si, jsme jako starší brácha a mladší ségra. Vidím v ní velký potenciál a jsem rád, že jí můžu pomoct v začátcích,” uvedl renesanční umělec, který funguje jako tanečník, choreograf, raper, hráč na bonga, ale i filmař. „Primárně jsem choreograf a herec. To všechno ostatní je moje hobby. Někdo si zajde po práci na tenis, já si jdu hrát na bonga, nebo se pustím do režírování,” popisuje svůj profesní rozptyl extravagantní umělec.

Sanchez spolupracuje s dalšími umělci, jako je kapela Mirai, Pavel Calta, ale nejužší vazba ho pojí s Benem Cristovaem (31). „Jsem v Benyho týmu. Jsem choreograf, tanečník a taky raper,” říká. ■