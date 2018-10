Poprask v Prostřenu! Soutěžící nedorazila na natáčení, vaření přenechala nic netušící matce

V Prostřenu došlo k nečekané situaci... Video: archiv FTV Prima

Tak to se v celé historii oblíbeného kulinářského pořadu ještě nestalo. V Ústeckém kraji dojde k nečekaným okolnostem, které naruší průběh Prostřena.

V úterý měla vařit třiadvacetiletá Iva, která se na soutěž jednoduše vybodla. Sama nejspíš uznala, že nevyhraje, a tak se po prvním večeru od společných večeří distancovala. Tomu se nestačili divit nejen soutěžící, ale především její maminka, v jejímž bytě měla Iva kolegy pohostit.

Iva jí po telefonu oznámila, že jí není dobře a zkrátka nepřijde. Šokovaná maminka tak musela zaskočit za ni. Soutěžící ji v tom naštěstí nenechali a v zoufalé situaci přiložili ruku k dílu. Televize Prima se s takovým postupem setkala poprvé. Původní pravidla pořadu se tak musela měnit, protože chyběl pátý do party.

„No, zlobila dříve, než si našla toho kluka. Nezdála se mi, že by měla problémy, když byla s tím Petrem. Nevím, co jí přeskočilo. Snad jen kouřila, marihuanu nebo co,“ řekla o Ivě matka, která to s ní nejspíš nemá jednoduché. ■