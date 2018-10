Konečně odhalil tajemství svého plnovousu: Roman Šebrle si ho nechal narůst kvůli filmové roli

Roman Šebrle se nechal zarůst kvůli filmové roli. Foto: archiv FTV Prima

Je to kvůli roli v chystaném velkofilmu Petra Jákla Jan Žižka. Ten má být nejdražším filmem v historii české kinematografie. „Hraju jednoho z nejbližších spolubojovníků Jana Žižky, víc prozradit nemůžu,“ svěřil Šebrle, který je zarostlý opravdu pořádně. "Bude hrát jednoho ze žoldáků. Když jsem Romana obsazoval, tak jsem hodně přemýšlel, jak bych ho kam chtěl dát, a nakonec prostě on je bojovník,“ potvrzuje režisér Petr Jákl.

„Nikdy v životě jsem takhle dlouhý vousy a myslím si, že ani vlasy neměl. Zarůstat jsem se překvapivě nechal krátce, neholil jsem se od 8. července, kdy jsem naposledy moderoval Velké Zprávy na Primě oholený,“ směje se. Prima mu před kameru povolila délku vousů maximálně tři centimetry. „Ale myslím si, že jsou o něco delší. Doma to Evě nevadí, známí vědí, že to mám na film, takže to nijak neřeší,“ říká moderátor.

Jenže porost mu dává zabrat. „Vousy mě nebaví, chci je shodit od doby, co začaly růst. Vím naprosto přesně, co mi vadí. Je mi to nepřirozený, za druhý mi to škrábe, vadí mi to při jídle, to jsem si musel už vousy trošku zastřihnout, protože to mi vadilo hodně, když jsou vousy mokré, tak se na nich drží voda a dělá mě to staršího, a to docela o dost, se mi zdá. Teď když jsem moderoval Sport Star, tak jsem se v záběru sám sebe leknul,“ směje se. ■