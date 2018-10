8 zamilovaných fotek Elišky Bučkové a Jakuba Vágnera: Tuhle lásku mezi rybářskými pruty už odvál čas

Taková to byla velká láska... Foto: Super.cz/Profimedia.cz, Instagram E. Bučkové

Jak už jsme na Super.cz informovali , modelka Eliška Bučková (29) a rybář Jakub Vágner (36) se po dvou letech rozešli. A taková to byla velká láska! Poté, co mezi na první pohled nesourodým párem vášeň a zamilovanost vyprchala, zjistili, že se k sobě vlastně nehodí.

Zatímco Eliška toužila po teple rodinného krbu, Jakub je duší dobrodruh a byl neustále na cestách. Půvabné modelce to sice nejprve nevadilo a s Jakubem často cestovala na expedice, ale časem nakonec zjevně zjistili, že tudy cesta nevede.

Pár to byl ale opravdu krásný. A podle slov Elišky nadále zůstávají spřízněnými dušemi. „Všechny sny mají stejnou váhu, protože každý z nás má právo snít. Pravá láska hledá společnou cestu k jejich uskutečnění. Ale láska je i to, chtít dobro toho druhého a být mu na jeho cestě za snem oporou jako přítel. To nemění její sílu a velikost, jenom získává nový rozměr,“ napsala modelka.

Jak to sympatickému páru slušelo v dobách největší zamilovanosti, si připomeňte v naší galerii. ■