Chybí jen 7 trpaslíků: Daniela Šinkorová moderovala v modelu, který vypadal jako od Disneyho Sněhurky

"Chtěla jsem si to dneska užít a přišlo mi to, jako že vzdávám hold těm sestřičkám. Mám je vypůjčené ze svatebního salonu, kde mi vždycky vyjdou vstříc a najdou něco podle mých představ. Navíc i barevnost je taková, jakou většinou u zdravotnických sester vídáme," řekla nám k šatům, do kterých ji musel její kolega šněrovat.

Protekci v nemocnicích vzhledem ke známostem ze soutěže, prý díkybohu, zatím nikdy Danka nevyužila. "Zatím se mi nemocnice vyhýbají, za což jsem šťastná. Ostatně i naši soutěžící, zdravotní bratři a sestry také říkají, že budou radši, když někoho v nemocnici nepotkají," uzavřela. ■