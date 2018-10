Cylindr a ultra mini nejsou nutné: Ilona Csáková umí být sexy i v košilových šatech. Stačí rozepnout o knoflíček víc

Ilona Csáková odložila klobouk a mini a zvolila střízlivější variantu. Super.cz

Ilona byla jednou z vystupujících na vyhlášení soutěže Batist Nej sestřička v divadle v Náchodě a oblékla dlouhé košilové šaty. Stačilo, že rozepnula o knoflíček víc, a stejně byla proklatě sexy. Rozloučila se snad s kousky, za které ji strhali v médiích a volí střízlivější varianty?

"Můžu vás ubezpečit, že klobouky a všechno ostatní v šatníku dál mám. Stále tam čekají, až je zase vynesu. Tenhle outfit mi zůstal po tom, co jsem v Hradci Králové zpívala pro Český rozhlas. Sem by se ani mini a cylindr nehodily. Ale to neznamená, že je nemiluju a neopráším," řekla Super.cz

Vzhledem k tomu, že se jednalo o akci na počest středního zdravotnického personálu, zajímaly nás i zkušenosti, jaké s ním zpěvačka má. A jsou prý veskrze kladné. "Troufla bych si dokonce proklamovat, že naše zdravotnictví je na velmi vysoké úrovni. Moc ráda vzpomínám na zdravotní sestřičku, kterou jsem poznala v porodnici, jmenovala se taky Ilonka a byla moc hodná přívětivá," svěřila zpěvačka. ■