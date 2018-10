Stříbrná SuperStar Rusková je zamilovaná až po uši. Její vztah má ale jeden velký háček

Eliška Rusková promluvila o svém čerstvém vztahu. Super.cz

„Tyto prázdniny byly díky němu neskutečné. Bral mě na místa, která jsem neznala a zažili jsme toho spoustu hezkého a nového,” říká Eliška.

Dvojice je zamilovaná až po uši, ale má před sebou náročnou zkoušku. „Nebydlíme spolu. On studuje v Americe, a tak spolu máme kontakt pouze prostřednictvím internetu,” svěřila se nám Eliška, která o své nešťastné lásce nazpívala také novou píseň s názvem El Latino, jejíž obrazovou podobu natáčela na řeckém ostrově Korfu. „Je to zajímavé, protože tuto píseň napsal Viktor Dyk před rokem jen tak do šuplíku. Dokonale se ale ke mně hodí, je přesně o tom, co se mi teď děje. Mám přítele daleko a čekám na něj,” komentuje svůj debutový klip zpěvačka, která ve svůj nový vztah věří. „Spousta lidí nechápe, že jsme spolu. Lidi nám to nepřejou, ale já ho miluju a našemu vztahu věřím,” krčí rameny zpěvačka, která se se svou láskou uvidí až o Vánocích. ■