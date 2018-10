O cestě uličkou k oltáři sní nejedna nevěsta... Ilustrační foto Profimedia.cz

Některé ženy sní o tom, až se projdou uličkou k oltáři, klidně celý život. A pak „chytnou“ varhaníka, který jim to naprosto zkazí. Zda právě nevěsta patří ke skupině těch, které si svou svatbu představují už jako malé holky, nevíme, ovšem to, co předvedl člověk na kůru, je k pláči. A plakat, případně se vztekat na svatbě, natož své vlastní, člověk vážně nechce...