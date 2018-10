Před premiérou Fantoma opery nemohl ani jíst: Marian Vojtko zhubnul 3 kila a z domu vyhodil i rodiče, aby se soustředil

Marian Vojtko opět exceluje ve Fantomovi opery. Super.cz

Druhou premiéru po čtyřech letech už prý Marian Vojtko (45) v titulní roli muzikálu Fantom opery prožíval o něco lépe než tu první. "Při té první jsme nevěděli, co od toho očekávat, bylo to něco nového, báli jsme se třeba, aby fungovala technika. Teď už jsme věděli, co čeho jdeme," svěřil nám v divadle GoJa Music Hall po představení.