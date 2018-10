Bez právníků rozvod nezvládnou: Andrea Pomeje s manželem majetkové vyrovnání ani péči o dítě sama řešit nechce

Andrea Pomeje promluvila o rozvodu. Super.cz

Pokud jde o její nový vztah, Jiří ho samozřejmě rád nepřijal. "Nadšený není. To se dalo čekat a je úplně jedno, kdo by vedle mě stál. Všichni ho znáte, jaký je, tak se dalo čekat, jaké emoce tam proběhnou. Každopádně spolu komunikujeme a snažíme se nějak vycházet. Uvidíme, jak to bude v budoucnu," řekla nám Andrea s tím, že to sice mohlo být ještě horší, ale také mnohem lepší.

A vídá se Jirka s jejich dcerou? "V létě byl s Aničkou dvakrát u jeho maminky na prázdninách, a když je v Praze, tak to nějakým způsobem funguje," odpověděla trochu vyhýbavě Andrea.

Žádost o rozvod už před nějakým časem podala, teď se čeká na termín prvního stání. "Doufám, že v nejbližší době to bude ukončené. Péče o dítě a majetkové vyrovnání bude ponecháno na odbornících. Oba máme své právníky," uzavřela. ■