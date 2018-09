6x Pink na český způsob: Takhle se soutěžící ve Tváři pokusili napodobit popovou hvězdu

Která Pink byla nejlepší? Foto: Super.cz/archiv TV Nova

Pink měla ve tváři premiéru v podání Ivy Pazderkové (38) v první řadě. Porotě a divákům zazpívala píseň Try, již doprovodila náročnou choreografií. A bylo z toho vítězství! Iva se do své oblíbenkyně převtělila i ve třetí řadě, kdy vystoupila jako host. Tehdy si střihla hit Just Like Fire.

Velmi dobře Pink ztvárnila také Markéta Procházková (32). Ve druhé řadě dostala za úkol zazpívat píseň So What. Výkon to byl velmi zdařily, ale stačil jen na čtvrté místo.

Ve čtvrté řadě se Pink objevila rovnou dvakrát. Poprvé ji předvedl soutěžící Jan Kopečný (29). S U + Ur Hand skončil až sedmý. Pánská verze slavné zpěvačky se moc nepovedla. Bonusové vystoupení, v němž si na Pink zahrála Anna Fialová, která společně s Markétou Procházkovou a Annou Slováčkovou zapěla Lady Marmelade z muzikálu Moulin Rouge, bylo o poznání žhavější.

V posledním odvysílaném kole se jako Pink předvedla vítězka SuperStar Tereza Mašková (22). Suverénně zazpívala Sober a skončila pátá. České verze slavné zpěvačky najdete v galerii. ■