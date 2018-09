Za film o Janu Žižkovi utratí půl miliardy: Petr Jákl představil hvězdné herce, kteří jsou k nezaplacení

Petr Jákl má pro svůj film Jan Žižka mezinárodní hvězdy. Super.cz

Bude to opravdu velkofilm s válečnými scénami o stovkách komparzistů, natáčením v exteriérech a také hvězdami z celého světa. Režisér Petr Jákl na přípravách svého filmu Jan Žižka pracoval roky, právě v těchto dnech padla první klapka a v kinech jej uvidíme v roce 2020. A doufejme, že to budou kina na celém světě. Ostatně rozpočet je také hvězdný.

Do Prahy se sjeli herci zvučných jmen, které známe i z hollywoodských trháků. Ben Foster, který bude hrát titulní roli, zářil v X-Menech nebo Warcraftu. Til Schweiger, jenž ztvární Rožmberka, třeba v Hanebných panchartech, Králi Artušovi či v Laře Croft. Williama Moseleyho, ten bude Žižkovým bratrem Jaroslavem, známe jako Petera z Letopisů Narnie nebo ze seriálu Království. A o nádherné brunetce z Austrálie Sophii Lowe, jež si zahraje hlavní ženskou roli Kateřiny, ještě prý hodně uslyšíme. Tihle všichni se sešli na úvodní tiskové konferenci před natáčením, kde se k nim za české herce připojili Jan Budař (41) a Marek Vašut (58).

"Už od začátku jsem chtěl dělat film, který bude mezinárodní, a proto jsem také hledal v mezinárodních vodách. Nakonec se povedlo to, co jsem ani já sám nečekal. Byla to velká práce ty herce, kteří jsou hvězdami nejen ve svých zemích, přesvědčit, a máme i plno skvělých českých herců. Ten film může být v mezinárodním měřítku úspěšný, jen když tam budou velké hvězdy," vysvětlil nám Jákl.

Pokud jde o peníze, ty už měl Petr sehnané, hvězdy dával dohromady dva roky. "Původní rozpočet byl před lety osmdesát miliónů korun, pak jsme ho změnili na tři sta miliónů a teď už jsme na půl miliardě. Aby to na tom plátně vypadalo, tak to tyhle peníze musí stát a snažím se je utratit na správných místech," prozradil.

"Mně se kdysi strašně líbilo, když ve starých českých filmech obsazovali i do maličkých rolí známé herce. A to se snažím dodržet i tady. Známé herce tedy uvidíte i v menších rolích, což je úžasné. Slibuju, že je nebude hrát nějaký komparzista, který blbě hraje. I epizodní role jsou přímo napsané na herce," uzavřel s přesvědčením, že Jan Žižka bude bez chybičky. ■