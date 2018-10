Proč se nepřevlékne? Anna Slováčková vynesla stejné šaty dva večery po sobě

Anna Slováčková šaty často nestřídá. Super.cz

"Je to pravda, jen jsem trochu obměnila účes, aby se neřeklo. Ale ty šaty jsou nové a mám je ráda. Navíc jsou prodyšné a vzdušné. V pohodě jsem v nich i odřídila cestu Praha - Náchod. Neměla jsem čas vymýšlet, co si vezmu na sebe, a něco shánět, protože jsem stejně všechno, co mám doma, už použila," vysvětlovala. A to prý měla tyto šaty minulý týden i při natáčení pro Českou televizi.

"Já byla vždycky taková, že jsem kašlala na to, co kdo říká. Třeba si je za týden zase vezmu znovu. Finančně je taky dost náročné někde shánět nějaké hadry a fakt mě to nebaví," uzavřela zpěvačka. ■