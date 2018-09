Ruský herec (87) se chce rozvést s manželkou (28), která prý odmítá sex. Už má ještě mladší náhradnici!

Ivan Krasko se prý chce rozvést s manželkou Nataliou Profimedia.cz

A kmet nepřestává překvapovat. Vztah se sedmadvacetiletou Juliou navázal poté, co prý manželka dlouhodobě odmítala sex a možnost mít s ním děti. „Od začátku našeho manželství jsme měli sex jen zřídkakdy, protože má žena nechtěla otěhotnět. Dítě je důkaz lásky. Všichni manželé by měli mít dítě,“ míní herec.

A zatímco jiní muži v jeho věku si hrají s vnoučaty, on si našel milenku. Nebo spíš ona jeho, vyhlédla si jej v divadle. „Měsíce jsem chodila na Ivana do divadla. Tam jsme se potkali a začali se bavit. Později mě pozval na rande,“ řekla Julia. „Je tak sexy! Vím, kde a jak se ho správně dotknout. Když jsem to udělala poprvé, reagoval, jako by deset let neměl sex,“ svěřila velmi otevřeně mladá žena, která má jasný cíl: „Chci být jeho novou manželkou. Chci s ním mít děti. Já budu s tímto neskutečným mužem.“

Ambiciózní plán by jí ale mohla zkazit Natalia, která se rozvádět nechce. Navzdory uvedenému prý svého muže stále miluje. A děti nechce z finančních důvodů. „Nechci se stát svobodnou matkou, děti znamenají odpovědnost a my ani nemáme vlastní byt,“ říká. Manželé totiž žili v bytě u Kraskova vnuka.

Ruský herec má z předchozích tří manželství tři syny a dvě dcery. ■