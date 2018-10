Výstřih střídal výstřih: Tereze Mátlové málem vypadly vnady z dekoltu na jevišti i na afterpárty Fantoma opery

Tereza Mátlová okouzlovala bujným dekoltem. Super.cz

V legendárním muzikálu Fantom opery hraje Tereza Mátlová (43) roli afektované operní divy Carlotty a moc si to prý užívá. "Už do ní pomalu taky dospívám, tak si musím zvykat," smála se Tereza. Na druhu stranu si pochvalovala, že v roli evidentně zaujala, takže se jí dostává spousty dalších operních nabídek.

"Na Carlottu jsme se strašně těšila, zjistila jsem, že už jsem taková Carlotta. Je to ten nejlepší věk a hrozně se v tom vyžívám. Už jsem se přes to psychicky přenesla. Vím, že už do nějakých rolí nejdu, ale otevřel se mi široký obzor dalších dramatických rolí. Všichni tady mnou byli asi okouzleni," pochlubila se.

Tereza okouzlovala pány pohledem na svoje bujné poprsí nejen v kostýmu na jevišti, ale pohledy její výstřih přitahoval v odvážném modelu i na afterpárty. "Měla jsem problém do šatů vsunout úplně všechno. Moje návrhářka Marta Musilová mi je přivezla odpoledne před premiérou, cítím se v nich hrozně dobře a doufám, že i pro okolí je to hezký pohled," uzavřela. ■