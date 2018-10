Po rozchodu s manželem změnila i barvu vlasů a ze zrzky je blondýnou: Nosková ale stále provokuje hříšnými outfity

Michaela Nosková

Na to, že by do života vpustila jiného muže, nemá prý ani pomyšlení. "Potřebuju odpočinek od mužů. Někteří mi sice píší, ale je to zbytečné. Nemám chuť jít ani na kafe. Jsem teď partnerským životem unavená. Ať mi dají čas aspoň pár měsíců," míní Nosková.

Ta po rozchodu s manželem bydlí s dcerou u rodičů a pravidelně odjíždí do Londýna, kde má vystoupení. "Budu tam skoro celý říjen, ale práci mám i v Česku. Jen jsem si dala cíleně i pauzu od muzikálů, takže první projekt, který budu chystat, je opereta Veselá vdova v Hudebním divadle v Karlíně a pak mám rozjednaný jeden krásný muzikál pro příští rok v Českých Budějovicích," doplnila Nosková, která ale chystá i svoje autorské recitály.

Pánové, kteří jí nemají psát, se mohou aspoň pokochat Míšinými aktuálními fotografiemi. V náchodském divadle vystřídala hned dva outfity. Na jevišti se objevila v přiléhavých průsvitných šatech, pod které si musela přelepit bradavky, a pak v kousku, který ji odhaloval ještě mnohem víc, jak můžete vidět v naší fotogalerii. ■