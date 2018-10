Zkolaboval, ochrnula mu půlka obličeje a vypadalo to na infarkt: Co zpěvákovi a skladateli diagnostikovali lékaři?

Jarek Šimek zkolaboval a musít brát psychofarmaka. Super.cz

Byli jsme překvapeni, že jsme na premiéře muzikálu Fantom opery potkali i zpěváka a skladatele Jarka Šimka (44). Podle jeho účtů na sociálních sítích to vypadalo, že na tom zdravotně velmi špatně. "Už se léčím skoro čtyři měsíce," potvrdil nám Jarek.

"Podepsal se na mně tlak, pod kterým jsem celoživotně. Ať už jde o práci nebo o to, že jsem neodpočíval. Zkolaboval jsem a vypnul mi mozek. Začalo se mi špatně dýchat, měl jsem ochrnutou půlku tváře. Takže jsem měl šok, že mám infarkt anebo mrtvici. Lítal jsem po doktorech, několikrát mě vezla záchranka," vyprávěl nám.

"Nakonec se ukázalo, že tyhle stavy jsem neměl z fyzických příčin, ale z psychických. V každém z nás se to všechno kupí a ve mně se probudila nějaká stresová nemoc, měl jsem záchvaty panické ataky," svěřil. "Na druhou stranu jsem rád, že jsem tohle prožil, protože mě to zpomalilo a trochu jsem přehodnotil život. Mělo by se o tom mluvit," míní zpěvák, který musí stále brát léky. ■