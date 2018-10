Je stejná jako její fanoušci. Geislerová se občas vydrží dívat na seriály až do rána

Aňa Geislerová ujíždí na seriálech. Super.cz

„Teď je fantastická éra hrozně kvalitní televizní tvorby. Hrozně se mi líbí, když se mi podaří objevit nový seriál, který já ideálně objevím v polovině, pak si dám všechny předchozí díly a potom se už těším, jak to bude pokračovat. Jsem v tomto trendu jako všichni ostatní,” směje se Aňa, která někdy sleduje seriály celou noc.

S Geislerovou jsme se potkali na představení podzimní kolekce známého módního řetězce, která je inspirovaná seriálem Twin Peaks od Davida Lynche. Celý event se nesl v tomto duchu a Aňa byla ve svém živlu. „Je to jeden z mých nejoblíbenějších režisérů vůbec. Je ale pravda, že dnes je na mě jeho tvorba už hodně komplikovaná. Je to někdy taková umělecká vize, že tomu mnohdy nerozumím a nebojím se to přiznat. Mělo to na mě velký vliv, když mi bylo čtrnáct, patnáct let. Jak jsou to krásné okamžiky, když vyjdete z kina a víte, že vás ten film na věky změnil,” vzpomíná herečka na to, jak ji ovlivnil film Zběsilost v srdci. ■