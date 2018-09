Romantika jaho hrom: Hunčárová v plavkách zapózovala svému kuchaři ze StarDance z okénka majáku

Lucie Hunčárová Foto: Instagram L. Hunčárové

Tanečnice Lucie Hunčárová (32) se v letošní řadě StarDance neobjeví. Na populární show má ale ty nejkrásnější vzpomínky už jen proto, že se díky ní zamilovala do svého protějšku, kuchaře Emanuela Ridiho (44).

Společně s ním Hunčárová často cestuje po jeho rodné Itálii. Naposledy si Ridi dopřál opravdovou romantiku. Na Sardinii si dopřávali pobyt přímo v majáku, který slouží jako luxusní hotel.

Tanečnice se nechala v majáku zvěčnit v plavkách. Z romantického pobytu byla tak nadšena, že úplně ztratila slova.

„Nenapadá mě žádný koment k této fotce, stejně to nikdo moc nečte, takže asi jen Maják,“ napsala ke snímku. Námořníci by při pohledu na tento maják doslova vrněli blahem, a co teprve kuchař Ridi, který je po boku kudrnaté tanečnice šťastný jako blecha. ■