Mariah Carey se vyprsila v rajcovním prádélku. Takhle si vyrovnává účty s mužem, kterého připravila o milióny?

Mariah Carey Profimedia.cz

Zpěvačka Mariah Carey (48) se postarala o to, aby její nový videoklip k písni GTFO nikdo nepřehlédl. Vystavila se pouze v odvážném spodním prádle, které doplnila o boa a sklenku vína. V písni posílá do háje (a ještě dál) neznámého muže, který jí zlomil srdce.

Nebojte se, nejedná se o jejího současného přítele Bryana Tanaku, ale zhrzený text má patřit pravděpodobně jejímu bývalému snoubenci Jamesi Packerovi. S australským miliardářem se rozešla před dvěma lety a jejich rozchod skončil soudy.

Packer na podzim roku 2017 podle všeho vyplatil Carey částku, která činila něco mezi 5-10 milióny dolarů jako vyrovnání po jejich rozchodu.

Podle The Blast po miliardáři chtěla diva původně 50 miliónů dolarů kvůli nákladům na drahé přesídlení do Los Angeles. Vyrovnání také žádala za to, že Packer udělal „něco hrozného“ její asistentce. Zdá se, že ho vztah s Carey vyšel pořádně draho, jedna tklivá píseň už ho nejspíš nezabije, pokud tedy text patřil skutečně jemu. ■