Zodpovědný otec Štěpánek pomáhá manželce s péčí o dvouměsíční dceru: Zvládá vše kromě kojení

Radek Štěpánek často a rád podporuje projekty kamarádky Terezy Maxové. Foto: archiv Nadace Terezy Maxové dětem

„Když mě Terezka o něco poprosí, vždycky se snažím, aby to vyšlo. Potkáváme se i s rodinami a dětmi v průběhu roku, co nejvíce to jde. Já už teď tolik necestuji, tak o to je to jednodušší,” říká Štěpánek, který se s Maxovou potkává často v její domovině v Monaku, ale také se často vídají v Praze.

Štěpánek patří mezi Tereziny blízké přátele a svým způsobem si nenechal ujít ani její svatbu s partnerem Burakem. „Já jsem tam tedy nebyl fyzicky, protože jsem byl zrovna na turnaji v Číně, ale na dálku jsme byli ve spojení a pak když jsem viděl videa ze svatby, tak jsem musel zamáčknout slzu, protože mám oba moc rád a měl jsem radost, že udělali tenhle společný krok,” říká Štěpánek.

Úspěšný sportovec nedávno otevřel další životní kapitolu, v červenci se mu narodila dcera Stella. Radek se snaží své o jedenáct let mladší manželce Nicole Vaidišové být prý co nejvíc nápomocný. „Snažím se pomáhat co nejvíc, nechci si nechat utéct ani jeden den bez malé, snažím se dělat všechno, v noci k ní vstávám, měním plínky, přebaluju. Kromě kojení se zapojuji do všeho,” svěřil se Super.cz hrdě bývalý tenista.

Radkova návštěva pražského Vítkova nebyla pouze symbolická, sportovec se vydal i na trať. „Běh k tenisu samozřejmě patří, takže jsem zvyklý běhat, akorát nemám rád dlouhé tratě,” říká.

Desetidenní sportovní akce se letos zúčastnilo 16 260 lidí, kteří společnými silami zdolali 320 812,5 kilometru, což je o 94 526 kilometrů více než v loňském roce. Svým výkonem lidé připsali na dobročinné účely 9 624 375 Kč, které pomůžou dětem z dětských domovů, maminkám z azylových domů nebo rodinám v nouzi. ■