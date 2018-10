Rozhodně nic nepodceňuje: Benjamínek StarDance Adam Mišík najel na přísnou životosprávu

Adam Mišík trénuje s Kateřinou Krakowkovou. Super.cz

Takovou disciplínu nemá mezi soutěžícími letošního StarDance snad nikdo. Adam Mišík (21) stejně jako ostatní dře několikrát do týdne na tanečním parketu. K tomu ale ještě přešel na zdravou životosprávu.

„Mám speciální jídelníček, mám krabičkovou stravu, takže Káťa je z toho smutná, protože nemůžeme jít ani nikam na oběd,“ svěřil se smíchem Adam, který se dosud kvůli svému nabitému programu nestíhal příliš dobře stravovat.

„Pomáhá mi to v tom, abych zůstal nějak fit a měl trochu energii. Začal jsem s tím, abych hlavně věděl, že jím dobré jídlo, protože moje normální stravování nebylo optimální k tomu výdeji energie,“ prozradil nám zpěvák a herec, který dře v potu tváře na tanečním parketu pod taktovkou Kateřiny Krakowkové.

„Trénujeme tak tři hodiny až šestkrát týdně. Máme asi čtyři tance, ne úplně celé,“ svěřila jeho tanečnice s tím, že zatím je pro ně nejtěžší samba. „Je to strašně náročný. Něco takového jsem nikdy nezažil. Je to nová výzva, samozřejmě, že to není vždycky jednoduché,“ okomentoval své trénování ve StarDance Mišík, který je rád, když si doma každý večer alespoň trochu odpočine. ■