Dva měsíce po zásnubách poprvé společně na veřejnosti! Takhle to sluší snoubence Davida Gránského

David Gránský Super.cz

"Je to tady, ale není to tím, že by mě k tomu dotlačila média. Myslím, že si vztah zasloužil, abychom ho posunuli. Bylo to naprosto spontánní," řekl Super.cz Gránský.

Nečekala to ani jeho partnerka. "Byla v šoku. Nevěděl o tom vůbec nikdo. Přemýšlel jsem hodně, byl jsem výjimečně hodně nervózní. V reálu je to o něčem jiném než v seriálu filmu. Musel jsem se posilnit dvěma skleničkama, krve by se ve mně nedořezal," upřesnil.

Přípravy už probíhají, svěřili je do rukou svatební agentury. "Máme termín, to je všechno, co máme. Zatím," dodala Nikola.

Z Fantoma opery byl pár nadšený. "Jsem v šoku, znám film, hudbu. Muzikál vidím poprvé. Míša Gemrotová je excelentní, neuvěřitelná, hodně výjimečný talent u nás na muzikálové poměry," uzavřel Gránský. ■