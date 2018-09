Natálka Grossová kvůli zkouškám baletu na Fantomovi opery trpěla bolestí! Slezly jí nehty na nohou

Natálie Grossová Super.cz

"Trošku mě tělo bolí, hlavně nožky bolí. Když stojíš od rána do večera na špičkách, je to náročné. Jsem hrozně ráda, že se premiéra povedla a lidem se to líbilo. Bylo to krásný," řekla Super.cz své dojmy po slavnostní premiéře v GoJa Music Hall.

"Už se na baletních špičkách dá stát, je to lepší. Ze začátku to bolelo hodně," dodala s tím, že jí ze zátěže na baletních špičkách slezly dva nehty.

Na afterpárty po premiéře se unavená zdržela jen chvíli. Zazářila v šatech, které ji na míru připravil Lukáš Bartoň. "Jsem hrozně unavená, pojedu brzy domů do postele. Určitě tady ale všechny pozdravím," uzavřela Natálka. ■