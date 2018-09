Fingovaná autonehoda měla dopad i na Kazmovu krásnou přítelkyni: Kalousová čelí vulgárním urážkám

Kvůli příteli si kráska Andrea Kalousová vyslechla plno vulgárních urážek. Herminapress

Nejen Kazma ale musel celou dobu čelit lavině nenávistných výhrůžek a urážek. Plno vulgarit si vyslechla i jeho krásná přítelkyně Andrea Kalousová (21), přestože s kauzou neměla vůbec co do činění. „Jsi špinavá dě**ka a doufám, že bude taky někdy autonehoda,“ přistálo například v její schránce. S tím, co od dubna musela snášet, se svěřila na sociální síti.

„Dlouho jsem přemýšlela, zda mám tenhle příspěvek vůbec přidávat, ale pak mi došlo, že to na Instagram patří úplně stejně jako kdejaký pozitivum, protože se to tu chtě nechtě prostě děje. Navíc je kolem mě teď velmi propírána myšlenka, jak lidi hejtujou a jak moc dokáží být zlí, když jsou schovaní za virtuální stěnou. Umožňuji vám tímto přímý vhled do duše hejtrů. Jména jsem zamazala, nechci tady poukazovat na jednotlivce, ale na celkovou problematiku,“ napsala Česká Miss Wolrd 2015.

Andrea se také zamyslela nad tím, jak by se měl člověk v takových situacích zachovat. „Každý máme svobodu vyjádřit se, ale dle mého názoru by to mělo stále probíhat s respektem vůči druhým. Pokud se někdy v životě budete potýkat s něčím podobným, tak malá rada - nekrmte to, prostě nereagujte, protože s takovými nemá bohužel smysl řešit nic,“ vzkázala sympatická brunetka. ■