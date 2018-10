Přibylo mu jen pár šedin: Janek Ledecký se s muzikálem Galileo vrací o 15 let zpět

Janek Ledecký se vrací se svou srdcovkou Galileo. Super.cz

Už v únoru Divadlo Hybernia uvede jeden z nejúspěšnějších tuzemských muzikálů Galileo. Pro hlavního protagonistu Janka Ledeckého (56) je to opravdu srdcová záležitost, a to nejen proto, že jde o jeho autorský počin, ale především kvůli hereckému obsazení, které zůstává i po patnácti letech stejné.

„Je neuvěřitelné, že do toho vstupujeme v nezměněném obsazení fantastických lidí, kteří to dělali před těmi patnácti lety. A já si toho vážím, protože všichni z nich profesionálně postoupili a jsou vytíženější, než byli tenkrát. Přitom dát je dohromady bylo to nejjednodušší a nikoho jsem nemusel přemlouvat,“ svěřil Super.cz muzikant, který sice od té doby dost prošedivěl, pořád je to ale fešák a kouzlo rozhodně neztratil.

Už teď je každopádně jasné, že nebude o zábavu nouze. Kromě napínavého příběhu plného zvratů a chytlavých melodií totiž muzikál ohromuje netradiční scénografií, která v minulosti připravila divákům nečekané momenty. Ve scéně, kde Galileo vyvrátil Aristotelovo tvrzení, že předměty padají k zemi rychlostí úměrnou jejich váze, studenti skandují tak horlivě, až se věž začne naklánět. „V divadle se stane, že se ta věž v půlce nakloní nad lidi. Lidi z prvních pěti řad z pravé části pravidelně utíkali, protože to byl hodně živý zážitek,“ vzpomínal Janek Ledecký. ■