Pochlubí se i letos svým krásným zadečkem? Podívejte se, jak vítězka StarDance dává pětibojaři Svobodovi do těla

„Byl jsem překvapený. Nabídka mě ale zaujala. Rozmýšlel jsem se asi čtrnáct dní. Přesvědčili mě a přemluvili, tak jsem kývnul, tak snad to byl dobrý nápad,“ svěřil pětibojař s tím, že se snaží trénovat, jak jen může. „Při srovnání se sportem je to teda něco úplně jiného, je to teda dané tím, že jsem amatér a nemám na to tolik času, kolik bych potřeboval,“ prásknul na sebe David.

Jeho partnerka Veronika sama přiznala, že by ho na tanečním parketu viděla ráda častěji. „Úplně hodně tréninků nemáme, vždycky se ale nějak domluvíme, chtělo by to ale o trošičku víc, trénujeme ale skoro každý den. David je dobrý tanečník, je samozřejmě potřeba to dost vypilovat a potrénovat,“ prozradila Lálová, která v předešlé řadě StarDance okouzlila fanoušky nejen tancem a svým krásným úsměvem, ale také dokonalým pozadím.

To, zda i letos předvede na parketu pravou brazilskou sambu, je ale zatím ve hvězdách. „Máme připraveny 3 tance, je dobrý mít 4 až 5 tanců, snad to zvládneme,“ prozradila Veronika, která stejně jako David absolvuje tréninky s úsměvem na rtech. „Na únavu si zatím nestěžuji, zátěž to trochu je, to je pravda, ale proti tomu sportovnímu tréninku, který jsem měl, je to zatím sranda,“ dodal nakonec Svoboda. ■