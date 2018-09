Dámy, něco pro vás: Fešný herec se svlékl v seriálu. Josefíkové a Bendové ukázal holý zadek!

Štěpán Benoni se v seriálu ukázal nahý... Video: archiv FTV Prima

Chystá se do sprchy po kilometrovém běhu, doma ze sebe shodí svršky a pak se vyděšeně zastaví před svou bývalou manželkou Evou Josefíkovou (28) a realitní makléřkou Alicí Bendovou (44). Pro herce snadný úkol, ale když u toho musíte být tak, jak vás pánbůh stvořil, je to už složitější oříšek. A ještě k tomu, když se stydíte jako blázen.

„Jsem strašnej stydlín, to víte, že jo. Nebylo to pro mě úplně lehké, ale v té scéně není nic zásadního vidět, takže diváci uvidí akorát moje pozadí, za což se tedy omlouvám, ale chtěl to pan režisér,“ omluvně prohlašoval po natočení odvážné scény Benoni a přiznává, že se mu do toho dvakrát nechtělo.

„Bylo to pro mě nepříjemné v tom, že jsem musel být na chvíli nahý před štábem. Není to tak, že bych si tyhle scény užíval.“

A i když má tělo jako vytesané z kamene, přiznává, že pro krásu to rozhodně nedělá. „Já žádné diety neřeším, není pro mě důležité to, jak vypadám, ale jak se cítím. Takže cvičení je pro mne spojené s tím, že chci být v nějaké kondici a cítit se dobře,“ dodal herec, který se divákům představí v neděli večer. ■