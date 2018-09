Svlékl se téměř donaha, ale na výhru to nestačilo: Teď Révai napodobil sexy zpěváka a ovládl třetí díl Tváře!

Jan Révai válel jako Jason Derulo Foto: TV Nova

S písní If I'm Lucky si Révai poradil opravdu na výbornou, což ocenila hvězdná porota i diváci svým potleskem v sále. Révai získal celkem 51 bodů a s přehledem vyhrál.

„Ta preciznost tance se možná dala predigovat, ale tys to zazpíval, máme pár vteřin po skončení písničky a stojí tam Honza, který není zadýchaný a normálně si s námi povídá, je to fascinující, máš můj obrovský obdiv za to, co jsi tady předvedl, klobouk dolů,“ chválil Révaie Aleš Háma (45).

A přidali se i další porotci. „Tys mě úplně odrovnal, bylo to neuvěřitelný,“ chválila Révaie Jana Plodková (37).

Janek Ledecký (56) dokonce prohlásil, že samotný Jason Derulo by to takto nezazpíval. „Nám to úplně vyrazilo dech, James by to takhle naživo nikdy neudělal, bylo to famózní,“ pochválil herce Janek.

Nadšený Honza byl za vítězství rád už jen proto, že první dvě kola mu moc nevyšla. A to ani přesto, že se před diváky svlékl do prádla! Z šestého a sedmého místa se mu ale podařilo konečně vyšvihnout rovnou k výhře a suverénně ovládl třetí kolo Tváře.

Samotný Jason Derulo už brzy navštíví i Prahu. Na koncertě v Tipsport Aréně, který se koná 25. října, by mu mohl Révai zdatně sekundovat. ■