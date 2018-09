Drama před začátkem muzikálového představení: Hezounek z Tváře měl zdravotní komplikace a nemohl hrát. Co se stalo?

Vojtěch Drahokoupil ztratil hlas a nemohl hrát. Foto: archiv Divadla Broadway

Téměř do poslední chvíle totiž nevěděli, zda-li dorazí představitel titulní role krále Ludvíka na odpolední představení. Hvězda Tváře Vojtěch Drahokoupil (23), který měl odehrát dnešní představení, se totiž dostal díky pracovnímu maratonu náhle do hlasové indispozice. Jeho náhradník ale málem nestihl dorazit.

Jak již Super.cz exkluzivně informoval, Vojtova alternace Jan Kopečný (29) si v posledních dnech užíval exotické dovolené v Thajsku.

Nezbývalo tedy než doufat, že se zpěvákovi při zpáteční cestě nepřihodí nic nečekaného a v pořádku doletí zpět do Prahy a zamíří přímo do Divadla Broadway.

„Cesta byla hodně náročná, trvala téměř 30 hodin, ale stihl jsem to a právě jsem dorazil do divadla. Převléknu se a jdeme hrát,“ prásknul Honza Kopečný, který se do hlavní role vrací po tříměsíční pauze.

Roli krále Ludvíka také hraje David Gránský (26), který ale celý den natáčí postavu doktora Matyho Bojana v seriálu Modrý kód na Primě. ■