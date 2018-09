54 modelů z Fantoma opery: Jak to na premiéře seklo Grossové, Erbové nebo Šinkorové?

Kdo vychytal dress code na premiéře Fantoma opery? Super.cz

Módní kritici do nich můžou hučet jako do dubu, ale stejně je to u valné části zbytečné. Zdálo by se, že pojem dress code black tie by už mohl být aspoň mezi známými tvářemi zažitý, ale opak je pravdou. Důkazem byla slavnostní premiéra muzikálu Fantom opery. Dam ve velké večerní, natož pánů ve smokingu, se moc nenašlo.