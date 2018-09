Elektromobily ve Westernovém městečku

Myslíme i na ty, kteří do Boskovic přijet nemohou

Je pro ně nachystána on-line soutěž. To co však mají naše soutěže podobné, to jsou hodnotné výhry. Odpovězte na tři otázky a z těch správných vylosuje zástupce westernového městečka večer na bále vítěze. Hlavní výhra je týdenní zapůjčení druhého elektromobilu VW (včetně energie na 10 000 km). Výhry čekají také na dalších šest výherců v pořadí. Nashledanou v Boskovicích.