Mamba z X Factoru se zakulatila: Zpěvačka se už brzy stane maminkou

Dáša a Tony se těší na miminko. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Diváci mohli Dášu v roce 2014 vidět v X Factoru. Ještě o sedm let dříve zkusila štěstí ve slovenské SuperStar. I když to do finále nedotáhla, na hudební scéně nezapadla. Natočila několik klipů a zahrála si v muzikálech.

Teď už se ale Mamba bude věnovat mateřským povinnostem. Na tiskovou konferenci televizní stanice Markíza dorazila s partnerem Tonym Poruchou. Nastávající rodiče se nemohou dočkat, až se jim narodí miminko. Podle obrovského bříška Mamby to vypadá, že přijde na svět každým dnem. ■