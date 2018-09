Český zpěvák to dal dohromady s bývalou hvězdou Verony. Hudebně jim to sekne. A vizuálně?

MikAel ft. Marqet: Kiss That Frog Video: MikAel ft. Marqet

Po sólovce Easily jde o duet, ke kterému si MikAel přizval kolegyni Marqet. Za pseudonymem nestojí nikdo jiný než Markéta Plecháčová (33), dlouholetá členka dua Verona, která se nedávno rozhodla pro sólovou dráhu. Písní Kiss That Frog od Petera Gabriela, jehož je Foret velkým fanouškem, tak propojili dva nové sólové koncepty.

„S Marqet to vzniklo docela spontánně. Známe se už dlouho a občas jsme se potkávali na různých vystoupeních nebo koncertech. Kromě toho taky spolupracuje s mým producentem na nových písních. A když jsme se tak několikrát v posledních měsících potkávali ve studiu a poté i několikrát na kafe, zjistili jsme, že by to mohlo fungovat i hudebně,“ řekl Super.cz Foret ke vzniku spolupráce s Plecháčovou.

Píseň Kiss That Frog MikAela lákala už dřív. „Já měl nápad na tuhle písničku už někdy začátkem roku. Písnička v originále není duetem a není to vlastně tak úplně Gabrielův hit (měl jiné, které zazářily víc). Což je vlastně dobře. Nechtěl jsem dělat něco prvoplánového. Tohle je ale věc, která zní doteď poměrně současně a mě zajímalo, jak by zněla v novém a našem pojetí. A je i fajn, když se píseň dostane mezi mladou generaci, která by Petera Gabriela vlastně nemusela už ani znát,“ říká zpěvák.

Vizuální stránka jejich projektu si s divákem hraje. Možná ani skalní fanoušci interpretů by kvůli velkým brýlím, které jsou jediným barevným prvkem na černobílých snímcích, nepoznali, kdo je za nimi. ■