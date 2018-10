Nesmí se nechat obarvit, svlékat se může! Eva Perkausová promluvila o smlouvě s televizí

Eva Perkausová Super.cz

Eva Perkausová (24) sklidila kritiku od řady svých fanoušků, že by coby seriózní moderátorka zpráv neměla na sociální síť přidávat své fotografie v plavkách. Ona ani Prima si to nemyslí. Eva všechno s televizí pečlivě konzultuje, aby se případným problémům vyhnula. Super.cz prozradila, co naopak dělat nemůže.