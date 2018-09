Single maminka Eva Burešová excelovala ve Tváři: Sexy kostým odhalil její dokonalé křivky

Eva Burešová předvedla ve Tváři parádní číslo, přesto skončila druhá. Foto: Super.cz/archiv TV Nova

Eva, která po rozchodu s partnerem sama vychovává ročního Nathaniela, si vylosovala píseň Roxie z muzikálu Chicago, jehož hollywoodská adaptace posbírala šest Oscarů. Renée tehdy svou nominaci v trofej neproměnila, ale přesto předvedla fenomenální výkon. Burešová jej ve Tváři dokonale zopakovala.

Jako Renée Zellweger předvedla nejen své hlasové umění, ale také dokonalé tělíčko. Eva na rozdíl od hollywoodské herečky nemusela do této role hubnout. Křivky má parádní.

„Renée to zpívá stylem jako se zpívalo v 50. letech. Ty sis to nastudovala, to mi udělalo obrovskou radost. Mělo to šmrnc, noblesu, eleganci, a ještě to bylo sexy,“ nešetřil chválou porotce Janek Ledecký (56). Jeho kolega Jakub Kohák byl stručnější: „Bylo to parádní číslo, tam nebyla chybička. Bravo, super, geniální!“

Příští týden Eva přitvrdí. Předvede se jako Bruce Dickinson z heavymetalové kapely Iron Maiden. ■