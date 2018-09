6 slavných, kterým porodily děti náhradní matky. Těmto celebritám odnosil potomky někdo jiný

Slavní, kterým děti porodily náhradní maminky Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Znáte ten pocit, když po něčem velmi toužíte a ne a ne se toho dočkat? O to smutnější to je, když toužíte po miminku a nemůžete si ho pořídit přirozenou cestou, nebo jednoduše nemáte s kým. I celebrity jsou jenom lidé a často řeší tyto problémy. Oblíbeným řešením slavných jsou náhradní maminky, které jim pak miminko odnosí a porodí. Podívejte se, kterým celebritám takhle náhradní matky pomohly ke štěstí.

Robbie Williams a Ayda Field

Pokud jste vůbec netušili, že zpěvák Robbie Williams (44) čekal s manželkou třetího potomka, nebyli jste sami. Pár překvapil svět radostnou zprávou o tom, že se stali potřetí rodiči, začátkem září. Holčičku Colette jim odnosila náhradní matka a páru se jako zázrakem podařilo udržet celou věc v tajnosti.

Tyra Banks

Světově proslulá modelka Tyra Banks (44) prožívala opravdu nešťastné období, když se snažila otěhotnět. S dnes již bývalým partnerem Erikem Islou se o miminko pokoušeli nějakou dobu, než zkusili i umělé oplodnění. Pro Banks to bylo velmi emotivní období. Když selhalo i umělé oplodnění, uchýlila se modelka nakonec k náhradní matce, která jí přivedla na svět syna Yorka (2).

Lucy Liu

I herečka Lucy Liu (49) upřednostňovala dlouhou dobu kariéru před mateřstvím, a tak pro ni náhradní matka byla jasnou volbou. Ta jí v roce 2015 porodila syna Rockwella Lloyda. Herečka několikrát otevřeně promluvila o tom, jak je důležité mluvit o tématu náhradních matek. Sama také podpořila kampaň #HowWeFamily, která rodičům tuto cestu umožňuje.

Kim Kardashian

Zdá se, že má Kim Kardashian (37) všechno na světě, ale jsou věci, které si za peníze nekoupíte. Kim měla potíže už při prvním těhotenství. Když měla potíže i při druhém, lékaři jí nedoporučili znovu otěhotnět. Dokonce padla slova o tom, že by Kim při dalším porodu mohla zemřít. Jenže to by nebyla Kardashian, aby nedosáhla svého. A tak ji nejmladší dcerku Chicago (7 měsíců) porodila náhradní matka.

Cristiano Ronaldo

Nejobletovanější fotbalista světa Cristiano Ronaldo (33) sice o ženy nikdy neměl nouzi, ale trvalo to, než potkal tu pravou. A dlouho před tím, než se tak stalo, zatoužil portugalský krasavec po dětech. Syna Cristiana juniora (7) mu tedy porodila náhradní matka. I to mu ale bylo málo, a tak služeb jiné náhradní matky využil znovu a přivítal na světě dvojčata Evu a Matea (1). S péčí o děti mu nyní pomáhá partnerka Georgina Rodriguez, která fotbalistovi také porodila dceru Alanu (10 měsíců).

Sarah Jessica Parker

Přestože představitelka Carrie ze Sexu ve městě Sarah Jessica Parker (53) počala syna Jamese (16) přirozenou cestou, podruhé už se jí otěhotnět nedařilo. S manželem Matthew Broderickem se snažili, jak mohli, a dokonce zkoušeli i umělé oplodnění. Když však Parker oslavila čtyřicítku, rozhodla se už na nic nečekat a využít náhradní matku. Ta přivedla na svět dcery Marion a Tabithu v roce 2009. ■