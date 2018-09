Trápí vás bolesti nohou? Adjustační ponožky vám uleví

Toužíte po úlevě od bolestí? Vyzkoušejte Adjustační ponožky

Výše zmíněné komplikace vám v rámci léčby a prevence pomohou vyřešit Adjustační ponožky. Jedná se o speciální ponožky, které nemají plnou špičku, ale jsou zakončeny meziprstními oddělovači. Díky tomu protahují prsty, pomáhají prokrvení a uvolňují napětí a stres. To vede ke zlepšení krevního oběhu, odstranění bolestí nohou a zbavení otoků. Řada fyzioterapeutů po celé České republice zařadila Adjustační ponožky do svých rehabilitačních metod a doporučují je právě nejen na zmírnění bolestí, ke správnému postavení nohou či k předcházení operacím, ale hlavně preventivně. Ponožky nejsou určeny pro běžné chození naboso ani v botách. A kvůli meziprstním oddělovačům byste se s nimi do bot dostali jen stěží. Doporučujeme je nosit během odpočinku, případně během spánku.