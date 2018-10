Ivana Chýlková si opět zahraje intrikánku v muzikálu Galileo: Má obavy, zda se vejde do sexy kostýmu

Ivana Chýlková Super.cz

Vzhledem k tomu, že mezitím uběhlo patnáct let, má herečka trochu obavy, zda se do kostýmu ještě vejde. „Teprve přivezou kostýmy, které mají schované, a uvidíme. Já si myslím, že se tam nevejdu, ale třeba budu příjemně překvapená,“ prozradila Ivana na tiskové konferenci k muzikálu.

Nejvíc se těší na spolupráci s kolegy, které dlouho neviděla. „Těším se moc, protože mám pocit, že se setkám s kusem své rodiny, kterou jsem nějakou dobu neviděla,“ svěřila Super.cz dojatá herečka. V muzikálu se objeví totiž stejná sestava herců.

„Nebývá to často, v tomto případě se to ale stalo. S někým se občas potkám, ale už to není takové to společné sdílení času během příprav a představení. Dneska jsme se setkali a jako bychom se viděli minulý týden,“ dodala Ivana Chýlková. ■